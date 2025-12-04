أثار قبول الفنانة منى زكي تقديم شخصية أم كلثوم في فيلم «الست» اهتمام الجمهور والنقاد منذ الإعلان عنه، خصوصاً مع اعتبارها أنه أصعب الأدوار ليس في مسيرتها فحسب بل وفي تاريخ السينما العربية أيضاً.

وخلال مؤتمر مهرجان مراكش الدولي، أوضحت منى زكي أن السيناريو المبتكر للكاتب أحمد مراد كان العامل الرئيسي وراء موافقتها على الدور، إذ أتاح لها كشف جوانب إنسانية لم تُعرف من قبل عن «كوكب الشرق». وأضافت أن وجود المخرج الكبير مروان حامد منحها الاطمئنان والثقة لخوض هذه التجربة الاستثنائية، مؤكدة: «لولا المخرج مروان حامد لم يكن لدي الشجاعة لتقديم هذا العمل».

وتابعت زكي أن التحضيرات للدور استمرت أكثر من عام كامل، تضمنت تدريبات صوتية وجسدية دقيقة، بالإضافة إلى دراسة الموسيقى وحركات الجسد لتقديم شخصية محبوكة ودقيقة، تعكس أيقونة الطرب بكل تفاصيلها. وأكدت أن الدور كان تحديًا كبيرًا لأنها تجسد شخصية يحترمها الجمهور من المحيط إلى الخليج، وأن الحذر والدقة لازمها منذ اللحظة الأولى وحتى انتهاء التصوير.

شهد العرض الأول للفيلم تصفيقًا حارًا استمر لدقائق، فيما وصف الناقد المغربي عبد الكريم واكريم العمل بأنه من أبرز الإنجازات السينمائية في مجال السير الذاتية عربياً ومصرياً، معتبراً أن كل التكهنات السابقة حول الفيلم كانت «هراء متسرعًا».

فيلم «الست» من تأليف أحمد مراد وبطولة منى زكي، ويشارك فيه نخبة من النجوم منهم كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وعمرو يوسف وأحمد حلمي، بينما يؤدي عمرو سعد دور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومحمد فراج دور الشاعر أحمد رامي. ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في مصر والعالم العربي في العاشر من ديسمبر.