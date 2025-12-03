نفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول طلبها الطلاق من زوجها الإعلامي رامي رضوان، على خلفية شائعات تحدثت عن اكتشاف خيانته لها.

علاقة مستقرة

وأكدت دنيا في تصريحات صحفية أن ما يتم تداوله «لا أساس له من الصحة»، مشددة على أن علاقتها بزوجها مستقرة وجيدة، ووصفت هذه الشائعات بأنها محاولات لصناعة التريند وإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رد غير مباشر

وجاء أول رد فعل عملي من دنيا بعد إعادة نشرها صورة تجمعها بزوجها رامي رضوان والمخرج كريم السبكي عبر خاصية «الاستوري»، موجهة التهنئة له بمناسبة عيد ميلاده، في رسالة فهمها الجمهور على أنها تأكيد لاستقرار حياتها الزوجية.

بداية الشائعة

وكانت بعض الصفحات الفنية قد روجت خلال الأيام الماضية أنباء عن وجود خلافات حادة بين دنيا ورامي وصلت إلى حد طلب الطلاق، وهو ما نفته الفنانة بشكل حاسم.

آخر أعمالها

يُذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم السينمائية كان فيلم «روكي الغلابة»، بمشاركة محمد ممدوح، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، وأحمد طلعت، وهو من تأليف كريم يوسف وندى عزت، وإخراج أحمد الجندي.