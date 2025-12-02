يشارك الفنان المصري أحمد فهمي في بطولة مسلسل «اسأل روحك»، مع الفنانة المصرية ياسمين رئيس، المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان القادم لعام 2026.
تعاقدات مستمرة لانطلاق التصوير
ويعد مسلسل «اسأل روحك» من تأليف محمد الحناوي، وإخراج رضا عبدالرازق، ويجرى بالفترة الحالية التعاقد مع باقي الفنانين استعدادا لانطلاق التصوير.
أعمال منتظرة لياسمين رئيس
وفي سياق آخر، انتهت ياسمين رئيس سابقا من تصوير فيلم «الست لما»، من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.
نجاحات لياسمين رئيس
وكانت ياسمين رئيس حققت نجاحا في إيرادات أحدث أعمالها فيلم «ماما وبابا»، بالسينمات، إذ تقترب إيراداته من 200 مليون جنيه في السعودية، إلى 15 مليون جنيه في مصر، وشاركها العمل محمد عبدالرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي.
أعمال تعرض لأحمد فهمي
بينما يعرض لأحمد فهمي حاليا مسلسل «2 قهوة»، الذي يجمع بين الرومانسية والدراما الاجتماعية، وتشاركه بالعمل مرام علي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.
The Egyptian artist Ahmed Fahmy is participating in the lead role of the series "Ask Your Soul," alongside the Egyptian actress Yasmin Rais, which is set to be aired during the upcoming Ramadan drama season in 2026.
Ongoing Contracts for Filming Launch
The series "Ask Your Soul" is written by Mohamed El-Hanawy and directed by Reda Abdelrazek. Currently, contracts are being finalized with the remaining artists in preparation for the filming launch.
Upcoming Works for Yasmin Rais
In another context, Yasmin Rais has recently completed filming the movie "The Lady When," starring Yousra, Yasmin Rais, Dora, Dunya Sami, and several other artists. The work is written by Kiro Ayman and Mohamed Badawy, and directed by Khaled Abu Gharib, with events unfolding in a social context.
Successes of Yasmin Rais
Yasmin Rais has achieved success with the box office revenues of her latest work, the film "Mama and Baba," in cinemas, with revenues approaching 200 million Egyptian pounds in Saudi Arabia and 15 million Egyptian pounds in Egypt. She was joined in the work by Mohamed Abdelrahman Tota and several other artists, and it is written by the Barah workshop and directed by Ahmed El-Kaiy.
Works Currently Airing for Ahmed Fahmy
Meanwhile, Ahmed Fahmy is currently airing the series "2 Coffee," which combines romance and social drama. He is joined in the work by Maram Ali, Nancy Salah, Mohsen Mohy El-Din, Ismail Farghaly, Hazem Ihab, Ihab Fahmy, and Ahmed El-Shami. The series is written by Amr Mahmoud Yassin and directed by Essam Nassar.