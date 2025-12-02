يشارك الفنان المصري أحمد فهمي في بطولة مسلسل «اسأل روحك»، مع الفنانة المصرية ياسمين رئيس، المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان القادم لعام 2026.

تعاقدات مستمرة لانطلاق التصوير

ويعد مسلسل «اسأل روحك» من تأليف محمد الحناوي، وإخراج رضا عبدالرازق، ويجرى بالفترة الحالية التعاقد مع باقي الفنانين استعدادا لانطلاق التصوير.

الفنان المصري أحمد فهمي والفنانة المصرية ياسمين رئيس.

أعمال منتظرة لياسمين رئيس

وفي سياق آخر، انتهت ياسمين رئيس سابقا من تصوير فيلم «الست لما»، من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

نجاحات لياسمين رئيس

وكانت ياسمين رئيس حققت نجاحا في إيرادات أحدث أعمالها فيلم «ماما وبابا»، بالسينمات، إذ تقترب إيراداته من 200 مليون جنيه في السعودية، إلى 15 مليون جنيه في مصر، وشاركها العمل محمد عبدالرحمن توتا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي.

أعمال تعرض لأحمد فهمي

بينما يعرض لأحمد فهمي حاليا مسلسل «2 قهوة»، الذي يجمع بين الرومانسية والدراما الاجتماعية، وتشاركه بالعمل مرام علي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.