فيما تناقلت مواقع التواصل، أخيراً، أنباء عن معاناة الفنانة اللبنانية فيروز من ضائقة مالية دفعتها إلى طلب شقة سكنية بسبب فقدان منزلها، وعدم قدرتها على شراء آخر كونها لم تحصل من الفن على ما يكفي لتعيش حياة كريمة، نفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، صحة هذه الأنباء.

وقالت الإعلامية المقربة من جارة القمر: «فيروز لم تفقد أموالها ولا تعاني من ضائقة مالية، ولم تبحث يوماً عن شقة سكنية»، ووصفت كل ما تردد بأنه «شائعات لا أساس لها من الصحة»، مشيرة إلى أن إطلاق مثل هذه المزاعم في هذا التوقيت الحساس لا يراعي حجم الألم، الذي تمر به الفنانة عقب رحيل نجلها زياد الرحباني.