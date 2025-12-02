يستعد الفنان المصري سعد الصغير للعودة إلى الدراما الرمضانية من خلال مسلسل «فرصة عمل» بعد غياب 5 أعوام عن الأعمال الدرامية.

ونشر سعد عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» صورة ظهر خلالها أثناء توقيع العقد، معلقاً: بسم الله توكلنا على الله، مسلسل فرصة عمل، من إنتاج رشا عصفور، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

وتعد هذه التجربة محطة فنية جديدة في مسيرته، بعد سنوات ركّز خلالها على الحفلات الغنائية والبرامج التلفزيونية، مبتعداً عن التمثيل.

مشاركات درامية

وشهدت المشاركات السابقة للصغيرفي الدراما حضوراً لافتاً، إذ حقق مسلسل «دلع بنات» نجاحاً كبيراً عام 2014، وشارك في بطولته كل من مي عزالدين ومحمد إمام إلى جانب نضال الشافعي وكندة علوش وسمير غانم ومحمد عبدالمنعم.

كما ظهر سعد في أعمال أخرى مثل «أحلام سعيدة» بدور ترفيهي غنائي ضمن حلقات محدودة، و«مولد وصاحبه غايب» عام 2022 كضيف شرف ضمن إطار كوميدي درامي يركز على الصراعات الاجتماعية والمواقف الكوميدية اليومية.

أما في عالم السينما فحقق سعد الصغير نجاحاً كبيراً في فيلم «لخمة راس»، إضافة إلى فيلم «عليا الطرب بالتلاتة»، و«ولاد البلد»، كما شارك في «شارع الهرم»، و«حصل خير»، و«عش البلبل»، و«أمان يا صاحبي».