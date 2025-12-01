حجزت الفنانة المصرية هدى الأتربي مكانها مبكراً في سباق دراما رمضان 2026، بعد انضمامها إلى فريق عمل مسلسل «ست الحسن» (اسم مبدئي)، بطولة الفنانة التونسية هند صبري، إلى جانب مشاركتها في مسلسل آخر يحمل اسم «كلهم بيحبوا مودي» بطولة الفنان ياسر جلال.

هدى الأتربي تنضم لـ«ست الحسن»

تشارك هدى الأتربي في مسلسل «ست الحسن»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، وهو من قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة المتحدة. وتجري حالياً عمليات التعاقد مع باقي فريق العمل، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة القادمة، في عمل درامي جديد تتصدر بطولته هند صبري.

مسلسل ثانٍ.. «كلهم بيحبوا مودي»

ولا تكتفي هدى الأتربي بمشاركة واحدة في الموسم نفسه، إذ تنافس أيضاً في رمضان 2026 من خلال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» بطولة الفنان ياسر جلال، الذي يضم في بطولته كلاً من: ميرفت أمين، أيتن عامر، سلوى عثمان، وجوري بكر. المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ليكون العمل الثاني لهدى الأتربي في الموسم الدرامي ذاته.

أعمال سينمائية منتظرة

وعلى صعيد السينما، تنتظر هدى الأتربي عرض فيلم «بيج رامي» بطولة الفنان رامز جلال خلال الفترة القادمة بدور العرض. كما تشارك في فيلم «101 مطافي»، الذي يلعب بطولته محمد عبد الرحمن (توتا)، وأوس أوس، وعبد الرحمن ظاظا، من تأليف ضياء محمد، وإخراج محمد أمين، ليواصل هذا العمل تعزيز حضور هدى الأتربي على خريطة السينما المصرية.