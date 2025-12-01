أكد الفنان المصري عمرو عبدالجليل تفكيره الجدي في الاعتزال إذا استمر حصره في أداور الشر فقط.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق، في بودكاست «فايق ورايق»، «لما اشتغلت فيلم (إسكندرية كمان وكمان) الدور مكنش فيه كوميدي وكان مركب، وقعدت فترة أجاهد في حياتي علشان أقنعهم إني ممكن أعمل كوميدي وكانوا بيقولوا ليا أنت مالك ومال الكوميدي؟».

وأضاف: «قضيت سنين في حياتي بعمل أدوار شر بس، ودايماً أنا الشرير في رواية أحدهم أو رواياتهم كلهم، ليه شايفني كده؟ فمش عارف أعمل إيه والموضوع ده مضايقني حالياً، وبفكر أسيب التمثيل كله لو الموضوع بالطريقة دي».