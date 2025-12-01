كشف الفنان المصري هاني رمزي بدء العمل حالياً في كتابة الجزء الثاني من فيلمه «غبي منه فيه»، الذي عُرض جزؤه الأول في 2004.

وأضاف خلال حضوره ندوة تكريمه في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي: "فيلم «غبي منه فيه» حيكون ليه جزء ثاني؛ لأنه مطلب جماهيري، وأنا هعافر ولن أستسلم حتى يظهر الجزء الثاني للنور".

وقال: «الجزء الثاني مختلف تماماً في القصة والأحداث عن الجزء الأول، إحنا بس سنأخذ الشخصية ونضع معها شخصيات كثيرة وجديدة من دون أيّ تكرار للقصة، يكمل بس السيناريو ونبدأ تصوير فوراً مش هنتأخر».

شخصيات جديدة

وعن مدى تأثُّر الجزء الثاني من الفيلم برحيل الفنان الكبير حسن حسني، أحد أبطال الجزء الأول، أجاب رمزي: «هو الجزء الثاني هيكون بأبطال وشخصيات جديدة؛ لأن أبطال كثيرين من الجزء الأول توفاهم الله؛ فالجزء الجديد مفيش امتداد، ومحدش بيحل مكان حد تاني؛ فمستحيل حد يحل محل حسن حسني، طلعت زكريا، سعيد طرابيك، وفايق عزب».

وأكمل هاني رمزي: «لكن أنا جرّبت شخصية (أبو العربي) خدت الشخصية وعملت بيها مسرحية بقصة جديدة خالص وممثلين جدد تماماً من دون أيّ تكرار، والجمهور تقبلها ونجحت المسرحية بشكل كبير، ودا شجعني في غبي منه فيه، إننا نأخذ الشخصية ونعمل بيها فيلم بقصة وأحداث جديدة وممثلين جدد بعيداً عن الجزء الأول».

«غبي منه فيه»

وفيلم «غبي منه فيه»عرض في 2004، وتدور أحداثه حول «سلطان- هاني رمزي» الذي يشعر باليأس من تحقيق حُلمه بالزواج من حبيبته سامية، التي أعطى له والدها مهلة شهر واحد كي يُعِد خلاله بيت الزوجية؛ فتعرّفه سامية على زوج خالتها ضبش، الذي يُشركه في سرقاته لمساعدته، لكنه يوقعه في المتاعب بسبب غبائه الشديد.

شارك في بطولته بجانب هاني رمزي نخبة من النجوم، وهم: حسن حسني، نيللي كريم، طلعت زكريا، سعيد طرابيك، سامي مغاوري وآخرون. ومن تأليف أحمد عبدالله. وإخراج رامي إمام.