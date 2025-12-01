نفى الفنان المصري حسام حبيب صحة الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية حول ارتباطه بالمطربة اللبنانية شيراز.

حسام حبيب يحسم الجدل

وأكد حبيب، في تصريح خاص لصحيفة «عكاظ»، أن ما يُقال عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بشيراز عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن الصورة المتداولة قديمة، والتُقطت منذ فترة طويلة خلال بروفات تحضير عمل فني يجمعهما.

صورة تجمعها تشعل الشائعات

وبدأت الشائعات بعد أن نشرت شيراز صورة تجمعها بحسام حبيب داخل أحد الاستوديوهات عبر حسابها على «إنستغرام»، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «نحضر شيئًا مختلفاً»، ما فتح باب التكهنات حول وجود علاقة بينهما.

أجواء التحضيرات

وظهر حسام حبيب في الصورة داخل أجواء التحضيرات الفنية، وهو ما دفع البعض لطرح توقعات عدة بشأن طبيعة العلاقة بينهما.

تعاون فني مرتقب

يُذكر أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا فنيًا موسعًا بين شيراز وحسام حبيب؛ إذ يشرف الأخير على تنفيذ ميني ألبومها الجديد باللهجة المصرية لأول مرة، والذي يتضمن أربع أو خمس أغنيات.