أنهت الممثلة السعودية سمية رضا، مشاركتها في الفيلم المصري الجديد «قصر الباشا»، في خطوة تُعدّ أول حضور لها في السينما المصرية، ضمن عمل يضم نخبة من نجوم مصر والخليج، من بينهم الفنان حسين فهمي، ومحمد القس، وأحمد حاتم، ومايان السيد، بإخراج محمد بكير، وتأليف محمد ناير. الفيلم يعرض حالياً في دور السينما المصرية.

وتجسد سمية رضا شخصية مصرية بالكامل للمرة الأولى، في تجربة قالت إنها منحتها مساحة جديدة لاكتشاف أدواتها الفنية داخل بيئة سينمائية مختلفة، موضحة، أن العمل مع حسين فهمي، يشكل إضافة مهمة لمسيرتها، إلى جانب التعاون مع أسماء عربية بارزة تمنح التجربة بعداً فنياً أوسع. وجاءت مشاركتها بعد حضور أعمال لافتة في الدراما السعودية والسينما خلال السنوات الأخيرة.

وتدور أحداث الفيلم داخل فندق فاخر يشهد جريمة قتل غامضة، لتتشابك الشخصيات وتتشكل حبكة بوليسية قائمة على الإثارة والتشويق، بينما يشهد العمل مشاركة سعودية لافتة من خلال وجود محمد القس أيضاً، ما يعكس بروز حضور سعودي متزايد داخل الإنتاجات العربية المشتركة.

وفي موازاة تجربتها السينمائية، تواصل سمية رضا حضورها الدرامي من خلال مسلسل «هزاع»، الذي انتهت من تصويره أخيراً، إلى جانب مشاركتها في مسلسل كويتي لا يزال قيد الإنتاج، في تأكيد على سعيها لتوسيع نطاق أدوارها بين الخليج ومصر. كما سبق لها أن ظهرت في مهرجان البحر الأحمر منذ دورته الأولى، وفازت بجائزة الجمهور عن أحد أعمالها السينمائية، ما أسهم في ترسيخ اسمها ضمن المشهد الفني السعودي.

وتعكس هذه التجارب المتنوعة، حرص سمية على مدّ جسور فنية بين السينما السعودية والإنتاج العربي، في توقيت يشهد نمواً متسارعاً لصناعة الأفلام في المملكة، ما يجعل خطواتها الأخيرة جزءاً من موجة حراك فني تفتح آفاقاً أوسع للممثل السعودي في المنطقة.