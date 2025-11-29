قدّم الفنان المصري عمرو يوسف اعتذاراً رسمياً للجمهور بعد التصريح المثير للجدل الذي أدلى به خلال المؤتمر الصحفي لفيلم «السلم والثعبان 2»، عقب استخدامه لفظاً غير لائق أثناء إجابته عن سؤال حول جرأة العمل.

اعتذار وتوضيح

وأوضح عمرو يوسف، في لقاء تلفزيوني، أن ما صدر عنه لم يكن مقصوداً، مؤكداً أنه كان في حالة توتر شديد عند دخوله قاعة المؤتمر بسبب توقعه ردود الفعل على الفيلم.

وأضاف أن هذا التوتر دفعه لاستخدام تعبير لا يليق ولا يعكس شخصيته أو أسلوبه في الحديث، مشيراً إلى أن الجمهور يعرف عنه التزامه وانضباطه في اختياراته وكلامه، وأنه لم يقصد توجيه أي إساءة لأي طرف.

رسالة للجمهور

ووجّه عمرو يوسف رسالة مباشرة للجمهور، قال فيها إنه يحترم كل من شعر بالانزعاج من التصريح، مضيفاً: «بعتذر لكل حد وصلته رسالة مش مقصودة مني»، ومؤكداً أن ما قيل فُهم خارج سياقه الحقيقي.

تفاصيل الأزمة

وكان عمرو يوسف قد أثار جدلاً واسعاً بعد دفاعه عن الألفاظ الجريئة في فيلم «السلم والثعبان 2»، معتبراً أن السينما يجب أن تعكس تطور الواقع، وأن ما كان يُعد حساساً قبل 15 عاماً بات أكثر تقبلاً لدى شريحة من الجمهور اليوم.

حديثه عن ضرورة تطوير المحتوى لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والثقافية عرّضه لانتقادات من بعض الجمهور والنقاد، الذين رأوا أن التبرير لا يبرر استخدام تعبيرات «خارج السياق» في المؤتمرات الرسمية.

أبطال «السلم والثعبان 2»

ويُعرض حالياً لعمرو يوسف فيلم «السلم والثعبان 2»، من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، مع ظهور سوسن بدر كضيف شرف، والعمل من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال عمرو يوسف

وكان آخر أعمال عمرو يوسف السينمائية فيلم «درويش»، الذي شارك في بطولته كل من دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، أحمد عبدالوهاب، إسلام حافظ، محمود السراج، وأحمد محارب، ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.