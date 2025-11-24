عاد الفنان المصري تامر حسني إلى مصر قادماً من العاصمة الألمانية برلين، بعد رحلة علاج استمرت أسبوعين، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت خضوعه لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من الكلى.

وكشف مصدر مقرب من الفنان المصري، في تصريحات إعلامية، أن تامر حسني وصل إلى مصر في سرية تامة من أجل الحصول على قسط كافٍ من الراحة بمنزله دون إزعاج، لاسيما أنه ما زال يعاني من بعض الآلام الناتجة عن العملية الجراحية، مشيراً إلى أن الأطباء في مصر طمأنوه في البداية بأن الأمر مجرد «كيس صغير الحجم» في الكلى، إلا أنه فوجئ أثناء تواجده بألمانيا بأن الأمر ليس كذلك، بل هو «ورم صغير الحجم» يصل قطره إلى 2 سنتيمتر، وزاد حجمه فجأة في أيام قليلة ليصل إلى 3.7 سنتيمتر، ما استدعى إجراء جراحة عاجلة لاستئصاله.

وأضاف: الجزء المستأصل ما زال قيد التحليل، ولم تصدر نتيجته بعد، إلا أن الفريق الطبي المعالج طمأن الفنان بشكل كبير.

رسالة مؤثرة

وفي السياق، طمأن تامر حسني جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من الكلية، ووجه رسالة مؤثرة لجمهوره عبر منصة «فيسبوك»، أعرب خلالها عن امتنانه العميق لكل من وقف إلى جانبه في أزمته الصحية، مؤكداً أن كلمات الشكر لا يمكن أن تعبر عن حجم مشاعره تجاه محبة ودعم الجمهور، لافتاً إلى أن مواصلة رحلة العلاج ستكون داخل مصر خلال الفترة القادمة، متمنياً أن تكتمل رحلته العلاجية بسلام، ومطالبًا جمهوره بمواصلة الدعاء له حتى يلتقي بهم قريباً.