أحدثت الحلقة الثامنة من مسلسل «ورد وشوكولاتة» زلزالاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض مشهد قتل بطلة العمل زينة بطريقة صادمة وواقعية، ما أعاد إلى الأذهان فوراً تفاصيل مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال.

المشهد الذي جسّده الفنان محمد فراج بدور الزوج أثار ضجة واسعة، إذ قاد الضحية إلى منزل جديد بحجة معاينته، ثم باغتها بضربة على مؤخرة الرأس، قبل أن يخنقها ويستخدم مادة كيميائية لإخفاء آثار الجريمة، وينتهي المشهد بدفن الجثة في مكان مجهول، وهي تفاصيل تطابقت بشكل لافت مع الجريمة الحقيقية التي هزت مصر عام 2022.

وتضاعفت الصدمة بعدما تداول الجمهور مقطع فيديو يدمج بين مشاهد المسلسل وبين تسجيل صوتي لوالدة شيماء جمال وهي تروي تفاصيل مقتل ابنتها في أحد البرامج، ليظهر التطابق في التسلسل الزمني لتنفيذ الجريمة بطريقة اعتبرها كثيرون «مرعبة».

هذه المقارنة لم تكن الأولى، إذ سبق أن تصدرت الحلقات الماضية الترند بسبب المواجهات الحادة بين زينة وفراج، بينما يواصل العمل إثارة نقاشات واسعة حول تصوير العنف الأسري والجريمة في الدراما.

القضية الأصلية التي استند إليها الجمهور في المقارنة تعود إلى يونيو 2022، حين اختفت شيماء جمال قبل أن يُعثر على جثتها مدفونة داخل مزرعة نائية. وكشفت التحقيقات تخطيطاً مسبقاً للقتل شارك فيه الزوج أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، وانتهت القضية بإعدام المتهمين بعد الإجراءات القضائية وتصديق المفتي والرئاسة.

يذكر أن مسلسل «ورد وشوكولاتة» من تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل وإنتاج العدل جروب، ويشارك في بطولته زينة، ومحمد فراج، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، إضافة إلى وجوه شابة بينها يوسف حشيش وآية سليم.