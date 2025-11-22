أثار الممثل المصري أحمد السقا جدلاً واسعاً بين متابعيه بعد تصريح صريح عن حجم الثروة التي جمعها من التمثيل، مؤكداً أن المال ليس هو الهدف الأساسي من عمله. وقال السقا في لقاء مع الإعلامي نزار الفارس: «شغلانتنا بنصرف عليها، مش هي اللي بتصرف علينا».

وأضاف أن ممتلكاته الشخصية لا تتعدى مزرعته وبيته في الساحل الشمالي، ومنزله في القاهرة، وأنه يعيش حياة معتدلة ومستقرة، بعيداً عن التفاخر بالمال. كما كشف طبيعة علاقاته الشخصية قائلاً: «دائرة علاقاتي صغيرة، لكن كل مصر أصحابي».

وتابع السقا أن مسيرته الفنية لم تكن مجرد تحقيق أرباح، بل رحلة مليئة بالتجارب الإنسانية والفنية، حتى وصل لمرحلة النضج التي يستطيع من خلالها التحكم في اختياراته وأدواره بل وحتى أعصابه ونزعاته الشخصية، قائلاً: «أنا لست ملاكاً، فيا الطيبة وفيا الشر، لكني وصلت لمرحلة من النضج تخليني أسيطر على حتة الشر اللي جوايا بشكل كبير».

يذكر أن أحمد السقا انطلق أخيراً في تصوير فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي يشارك فيه مع عدد من كبار الممثلين المصريين، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.