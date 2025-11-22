كسر الفنان اللبناني راغب علامة صمته المُطبق منذ سنوات حول قضية زميله الفنان السابق فضل شاكر، وذلك خلال لقاء تلفزيوني بعدما تعرض لاتهامات تربطه بها، بسبب نصيحة وجهها له.

وأعاد علامة، الذي تعرض لهجوم حاد في السابق بسبب دعوته فضل شاكر إلى تسليم نفسه، التأكيد على موقفه قائلاً: «أنا نصحت فضل بتسليم نفسه للقضاء اللبناني… البعض فسر كلامي على أنه كراهية أو عداء شخصي، لكن بالعكس، كنت أرى أن هذه الخطوة هي الوحيدة القادرة على إنهاء أزمته وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه بشكل قانوني».

وأوضح السوبر ستار الفارق بين الحب الفني والموقف من القضية، فقال حرفياً: «أنا أحب فنان اسمه فضل شاكر، صوت عظيم، وكنت من أوائل الناس اللي شجعوه ووقفوا معه في بداياته».

وتابع راغب علامة: «لكن كشخص متورط في قضايا أمنية كبيرة، أنا لا أعطي رأياً ولا أحكم، أترك الأمر للقضاء اللبناني الذي هو ملجأ كل مظلوم وكل متهم يريد أن يثبت براءته».

وأضاف علامة بنبرة واضحة: «القضاء هو الفيصل… إذا كان بريئاً سيخرج بريئاً، وإذا كان مذنباً فسيدفع الثمن. لكن البقاء خارج القانون 12 سنة لن يحل المشكلة».

يأتي كلام راغب علامة قبل أيام قليلة فقط من جلسة المحاكمة المرتقبة لفضل شاكر أمام المحكمة العسكرية يوم 26 نوفمبر الجاري في 4 قضايا خطيرة، أبرزها الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وتمويله، وحيازة أسلحة غير مرخصة.