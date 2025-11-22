نسرين طافش تخوض تجربة التأليف من خلال مسلسل «أنا وهو وهم» في رمضان 2026

تخوض الفنانة السورية نسرين طافش تجربة التأليف من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل جديد بعنوان «أنا وهو وهم»، الذي يجمعها مع الفنان المصري أحمد صلاح حسني، المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026.



عقد اجتماعات نهائية استعداداً للتصوير

عقد فريق عمل مسلسل «أنا وهو وهم» اجتماعات عدة لمتابعة التفاصيل النهائية للشخصيات واختيار فريق البطولة، على أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة.

ويجمع المسلسل أيضاً كلاً من كمال أبو رية، شيرين عزمي، ميمي جمال، ومادلين طبر، وغيرهم، بينما تواصل الشركة المنتجة استكمال التعاقد مع بقية الفنانين، والعمل من إخراج المخرج السوري زهير قنوع.



التعاون الثاني بين نسرين طافش وأحمد صلاح حسني

ويعتبر هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع بين نسرين طافش وأحمد صلاح حسني في الدراما التلفزيونية، بعد تقديمهما مسلسل «ختم النمر» عام 2020، الذي حقق نجاحاً لافتاً، وكان من تأليف محمد عبدالمعطى وإخراج أحمد سمير فرج.



آخر أعمال نسرين طافش التلفزيونية

وكانت نسرين طافش قد شاركت في دراما رمضان الماضي 2025 من خلال حكاية «وصمة عار» ضمن مسلسل «أسود باهت»، الذي كتبه كريم سرور، وأخرجه ممدوح زكي، وشارك في بطولته كل من محمد لطفي، حسني شتا، مادلين طبر، إبراهيم السمان، بسنت حاتم، وعدد من الفنانين الشباب.

أحدث أفلام أحمد صلاح حسني

أما أحمد صلاح حسني، فيعرض له حالياً في السينما فيلم «أوسكار - عودة الماموث»، الذي يخوض من خلاله أول بطولة مطلقة، ويشارك في بطولته كل من هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبدالمغني، ومن إخراج هشام الرشيدي.