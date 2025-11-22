أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان المصري مصطفى كامل، وقف التصريح ربع السنوي لمؤدي المهرجانات الشهير بـ «إسلام كابونجا»، مع دراسة قرار شطبه نهائياً من عضوية النقابة، على خلفية الجدل الكبير الذي أثارته كلمات أحدث أغانيه وانتقاد الجمهور لها.

إيقاف تصريحه ودراسة بشطبه نهائياً

وكتب مصطفى كامل، منشوراً، عبر حسابه على «فيسبوك» قائلاً: «لا مكان لهذا الشخص بين أعضاء النقابة، تم إيقاف تصريحه ربع السنوي، وغداً سنعرض قرار شطبه على لجنة العمل، لقد وجهنا إليه العديد من التحذيرات والتنبيهات دون أي استجابة».

مسؤولية اعتماد كلمات الأغاني

وأشار نقيب المهن الموسيقية إلى أن مسؤولية اعتماد كلمات الأغاني ومراجعتها تعود إلى وزارة الثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، مؤكداً أن دور النقابة لا يشمل إجازة النصوص.

خلفية الأزمة

وتعود الأزمة بعد أن نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات أغنية كابونجا الأخيرة، التي اعتبرها الجمهور مثيرة للجدل، وطالبوا بفتح تحقيق رسمي معه، إذ ظهر في فيديو وهو يردد عبارات أثارت انتقادات واسعة.