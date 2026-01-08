انهار مبنى سكني بالكامل اليوم (الخميس)، في حي تايلفينغن بمدينة ألبشتات بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا، بعد انفجار عنيف يشتبه في كونه ناجمًا عن تسرب غاز.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن ثلاثة أشخاص كانوا داخل المبنى وقت الحادثة، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عنهم وسط أنقاض المبنى، مع رفع الأنقاض يدويًا بسبب خطورة الموقع.

كما تأثرت المنازل المجاورة بشكل كبير، ما استدعى إجلاء السكان إلى قاعة مجتمعية لتلقي الدعم النفسي، مع التأكيد على عدم تسجيل أي إصابات بين الجيران حتى الآن.

وشارك أكثر من 150 عنصرًا من الشرطة والإطفاء والإسعاف في عمليات الإنقاذ، مدعومين بكلاب بوليسية، بينما تدرس السلطات أسباب الانفجار والتحقيق في ملابسات الحادثة بدقة لضمان سلامة السكان.