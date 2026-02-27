لم تكن فاطمة خليل تتوقع أن زيارتها إلى منزل خطيبها في منطقة الكاب جنوب محافظة بورسعيد المصرية ستكون الأخيرة. لكن خلافاً عائلياً حول شقة الزوجية تحوّل فجأة إلى جريمة أنهت حياتها، وأدخلت الأسرتين في دوامة من التحقيقات والاتهامات.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان فتاة داخل شقة خطيبها. وانتقلت قوات الشرطة على الفور، وفُرض طوق أمني حول المكان، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى 30 يونيو تحت تصرف النيابة.

وفي الساعات الأولى، بدت القصة غامضة. وتضاربت أقوال الحاضرين داخل المنزل، وتعددت الروايات، ما عزز الاشتباه في وجود شبهة جنائية.

التحريات الأولية أشارت في البداية إلى فتاة من العائلة (ابنة شقيقة خطيب الضحية)، قبل أن تكشف التحقيقات أن المتهمة الحقيقية هي زوجة شقيق خطيب الضحية. هذه المفاجأة قلبت مسار القضية بالكامل، خصوصا مع ارتباط الدافع بخلافات أسرية حول ترتيبات السكن بعد الزواج.

وبحسب التحقيقات، كان هناك اقتراح بتبديل الشقق داخل العائلة، بحيث ينتقل العروسان إلى شقة أكبر، مقابل حصول شقيق الخطيب وزوجته على الشقة الأصغر، لكن هذا المقترح أثار غضب المتهمة التي رفضت الانتقال، لتتصاعد التوترات بين الطرفين.

وفي يوم الحادثة، تجدد النقاش حول الموضوع نفسه، قبل أن تتحول المشادة إلى واقعة مأساوية انتهت بمقتل الفتاة.

واليوم، قررت النيابة العامة المصرية حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحريات لكشف كافة التفاصيل الدقيقة للواقعة، في قضية أثارت صدمة واسعة داخل المحافظة، لأن الجريمة بدأت بخلاف على مساحة سكن وانتهت بخسارة حياة.