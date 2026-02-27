تباين أداء المؤشرات الصينية في نهاية تداولاته اليوم (الجمعة)، في ظل آمال المستثمرين بأن يدعم المؤتمر الوطني لنواب الشعب قطاعي التكنولوجيا والابتكار، خلال انعقاده الأسبوع القادم.



وفي حين تراجع «سي إس آي 300» بنحو 0.35% عند 4710 نقاط، صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنحو 0.4% ليغلق عند 4162 نقطة، وحققا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1% و2% وشهرية بنسبة 0.1% و1.1% على التوالي.



بينما ارتفعت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة 0.25% لتتداول عند 6.8582 يوان، ما ينهي موجة صعود اليوان التي استمرت لـ 10 جلسات متتالية.



وأفاد محللو بنك «مورجان ستانلي» بتحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين داخل الأسواق الصينية، مدفوعاً بتكوين المراكز الاستثمارية في الأسهم عقب عطلة الأعياد، بالتزامن مع تعليق الصناديق المرتبطة بالدولة عمليات البيع المكثفة التي قامت بها في الفترات الماضية، وفقا لوكالات إعلامية.