بعد أيام قليلة من تعرضه لحادثة مرورية خطيرة في العين السخنة، عاد المغني المصري أحمد سعد ليطل على جمهوره لأول مرة، وأحيا حفل زفاف ابن الفنانة ريم مصطفى، مساء أمس (الجمعة)، في حضور عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية.

وتداول محبو الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مشاركة سعد في الحفل، معربين عن سعادتهم برؤيته بصحة جيدة بعد الحادثة. وقد نشر سعد قبل أيام فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وجه فيه رسالة شكر وامتنان لكل من سأل عنه واطمأن على صحته، قائلاً: «الحمد لله أنا بخير وخرجت بأقل الأضرار.. لن يتجاوز الأمر خمسة أيام وسأكون معكم ومع الناس».

أما النجمة ريم مصطفى، فاستعدت للزفاف وسط تفاعل واسع من الجمهور، إذ أثار حضور ابنها وزواجه الحديث فضول الكثيرين حول عمرها الحقيقي، مشيرين إلى أنها تزوجت في سن مبكرة، ما يفسر حفاظها على مظهر شاب.

على صعيد آخر، تستعد ريم مصطفى للمشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2026 من خلال مسلسل «فن الحرب»، الذي يجمعها لأول مرة بالنجم يوسف الشريف. في عمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما، مع مفاوضات حالية لضم مجموعة من النجوم الآخرين.

وشهد الحفل تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، وأكد محبو الفن دعمهم لكل من أحمد سعد وريم مصطفى في مسيرتهما الفنية والشخصية.