يستعد الفنان المصري عمرو دياب لطرح روايته الجديدة «عمرو.. حيث هناك وحده» قريباً، وهي عمل أدبي يوثق مسيرة حياته الممتدة لأكثر من 40 عاماً، التي أشرف عليها الكاتب إبراهيم عيسى عبر أكثر من 16 ساعة من الحوارات مع الهضبة، تناولت طفولته ونشأته وبداياته الفنية ومحطات نجاحه.



بداية الفكرة

وأوضح عيسى في تصريحات إعلامية أن المشروع بدأ كفكرة لمسلسل، إلا أن عمرو دياب فضل أن تكون البداية من خلال رواية أدبية، تقديراً لقيمة الكتابة وللأسلوب الروائي في سرد الأحداث.

وتعد الرواية، بحسب عيسى، أول عمل عربي يقدم سيرة فنان كاملة بصياغة روائية تجمع بين الشخصيات والأحداث والتاريخ، بعيداً عن شكل المذكرات التقليدية.



محاور الرواية

وتتطرق الرواية إلى تاريخ مصر من خلال حياة عمرو دياب؛ بدءاً من طفولته في بورسعيد ومرحلة التهجير بعد نكسة 1967، مروراً بصعوده الكبير في التسعينات والألفية، وصولاً إلى مكانته اليوم كأحد أبرز النجوم العرب.

تسجيلات تظهر لأول مرة

وفي ختام حديثه، كشف عيسى أن الرواية ستتضمن تسجيلات تعرض لأول مرة، تضم اعترافات إنسانية وفكرية تكشف جوانب جديدة من شخصية عمرو دياب وأسرار نجاحه المستمر.