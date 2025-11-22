بدأت ملامح الموسم الدرامي الأكبر في العام تتشكل مبكرًا، مع إعلان قائمة واسعة من المسلسلات المصرية التي سيشهدها سباق رمضان ٢٠٢٦. ويبدو أن الموسم القادم سيكون استثنائيًا بعودة أسماء غابت لسنوات، وثنائيات تتجدد، وأخرى تتشكل لأول مرة، إلى جانب مجموعة من الأعمال القصيرة ذات الإيقاع السريع. وفيما يلي رصد شامل لكل الأعمال المصرية المؤكدة حتى الآن.

عودة يوسف الشريف تهز الموسم

يستعد الفنان يوسف الشريف للظهور مجددًا بعد غياب دام 5 أعوام عبر مسلسل «توبة»، من تأليف الكاتب عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج أروما. ويقدم العمل حبكة مشوقة تعتمد على الألغاز في إطار درامي مليء بالإثارة.

ثنائية نارية لياسمين وكريم

تتجدد الثنائية الناجحة بين الممثلة ياسمين عبدالعزيز والممثل كريم فهمي عبر مسلسل «وننسى اللي كان»، من تأليف الكاتب عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. العمل اجتماعي رومانسي ويُعرض عبر شبكة MBC، بعد النجاح الواسع للعمل السابق بينهما.

خالد النبوي يعود بدراما مكثفة

يشارك الفنان خالد النبوي في مسلسل «طاهر المصري» المكوّن من ١٥ حلقة، من تأليف الكاتبة يسر طاهر وإنتاج تامر مرتضى. ويقدم العمل معالجة اجتماعية قوية بإيقاع سريع.

العوضي يتخلى عن «الشعبي» تمامًا

يخوض الفنان أحمد العوضي تجربة مختلفة عبر مسلسل «علي كلاي»، حيث يجسد شخصية ملاكم يدير دار أيتام، بتوقيع الكاتب محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجي. العمل بعيد كليًا عن أدواره الشعبية السابقة.

عودة قوية لمنة شلبي وإياد نصار

تجتمع الممثلة منة شلبي مع الممثل إياد نصار في مسلسل «حب وحرب»، من تأليف الكاتب عمار صبري وإخراج بيتر ميمي، في عمل يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق.

ثنائية جديدة تجمع آسر ودينا

يجتمع الممثل آسر ياسين والممثلة دينا الشربيني في أول تعاون بينهما لتقديم مسلسل «اتنين غيرنا» ذي الـ١٥ حلقة، من تأليف الكاتبة رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وينتمي العمل للرومانسيات الاجتماعية.

الكداوني يقتحم السباق لأول مرة

يقدّم الفنان ماجد الكدواني أول عمل رمضاني له بعنوان «سنة أولى طلاق»، من تأليف الكاتبة شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج أحمد الجنايني. ويناقش العمل السنة الأولى بعد الانفصال من زاويتين مختلفتين.

محمد فراج يستمر في خط الأبوة

يطل الممثل محمد فراج عبر مسلسل «أب ولكن»، من إخراج ياسمين أحمد كامل وسيناريو الكاتبة ماريان هاني، وإنتاج سينرجي.

ياسر جلال يراهن على الكوميديا

يشارك الفنان ياسر جلال في مسلسل كوميدي بعنوان «كلهم بيحبوا مودي»، من تأليف الكاتب أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، بمشاركة نخبة من الأسماء الكبيرة.

مي عمر في فصل جديد مختلف

تقدم الممثلة مي عمر مسلسل «الست موناليزا» من تأليف الكاتب محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، لتخوض تجربة جديدة بعيدًا عن تعاونها الطويل مع محمد سامي.

محمد إمام يقتحم المافيا في «الكينج»

يعود الفنان محمد إمام بمسلسل «الكينج» من ٣٠ حلقة، حيث يقدم دور حمزة الدباح المنتمي إلى عصابات دولية، بتوقيع الكاتب محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

نيللي كريم في صراع نفسي جديد

تعرض الممثلة نيللي كريم مسلسل «أنا» إلى جانب الممثل شريف سلامة، من تأليف الكاتب مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، في عمل نفسي اجتماعي يسلط الضوء على خيانة زوجية تقلب حياة البطلة.

مي عز الدين تروي حكاية «قبل وبعد»

كما تشارك الممثلة مي عز الدين في سباق ٢٠٢٦ من خلال مسلسل «قبل وبعد»، من تأليف الكاتب محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل.

المداح يعود بنهاية منتظرة

يواصل الفنان حمادة هلال سلسلته الشهيرة عبر «المداح ٦: أسطورة النهاية»، من تأليف الكتاب أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

هشام ماجد وأسماء جلال يواصلان الضحك

يقدم الممثل هشام ماجد والممثلة أسماء جلال الجزء الثالث من «أشغال شقة»، من تأليف الكاتبين خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

أحمد أمين يطوّر عالم «النص»

يعود الفنان أحمد أمين بالجزء الثاني من «النص» المقتبس من «مذكرات نشّال»، من تأليف الكتاب شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.

روجينا تواجه غسل الأموال

تقدم الممثلة روجينا دور «صباح» في مسلسل «مفاجآت سارة»، من كتابة الكاتب هشام هلال، وإخراج مايا أشرف زكي، مستعرضًا عالم غسل الأموال في إطار مشوق.

أحمد مالك وهدى المفتي يجتمعان مجددًا

يقدم الممثل أحمد مالك والممثلة هدى المفتي مسلسل «سوا سوا» من ١٥ حلقة، من تأليف الكاتب مهاب طارق، وإخراج المخرج عصام عبد الحميد.

نور النبوي يثبت قوته في «الحب لعبة»

يشارك الممثل نور النبوي في مسلسل «الحب لعبة» من ١٥ حلقة، تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج هبة يسري.

عصام عمر يكمّل سلسلة نجاحه

يواصل الفنان عصام عمر تقديم «عين سحرية» للعام الثالث على التوالي، من تأليف الكاتب هشام هلال، وإخراج السدير مسعود.

سلمى أبو ضيف تعود بقوة

تطل الممثلة سلمى أبو ضيف في مسلسل «عرض وطلب» من ١٥ حلقة، من تأليف الكاتب محمود عزت، وإخراج عمرو موسى.

أول بطولة مطلقة لمصطفى غريب

يظهر الممثل مصطفى غريب في بطولة مسلسل «بحجر واحد» بمشاركة الفنان دياب، وإخراج إسلام خيري ضمن أعمال الـ١٥ حلقة.

أحمد رمزي يظهر كبطل لأول مرة

يقدم المؤثر أحمد رمزي مسلسله الأول «فخر الدلتا» إلى جانب الفنان أشرف عبدالباقي، بعد زيادة عدد حلقاته إلى ٣٠، من تأليف الكاتب عبد الرحمن جاويش، وإخراج هادي بسيوني.