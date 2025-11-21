أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالات متعددة مستوحاة من التراث السعودي خلال حفلها الأخير في مهرجان «واو» بالرياض، الذي أقيم تحت شعار «كامل العدد»، وسط تفاعل واسع من الجمهور الحاضر ومتابعي السوشيال ميديا.

من الفستان الفضي إلى المشلح الريشي

استهلت هيفاء وهبي الحفلة بإطلالة لافتة تمثلت في فستان فضي لامع، نسقته مع مشلح مزين بالريش الزهري على الذراعين، ما أبرز رشاقتها وحضورها على المسرح، وجعلها محط أنظار الجمهور منذ اللحظات الأولى للحفلة.

عباءة وبرقع على أنغام «أقول أهواك»

وفي خطوة فاجأت الحضور، عادت هيفاء إلى المسرح بإطلالة مختلفة تماماً، حيث ارتدت عباءة وبرقعاً مستوحَيين من الأزياء التراثية السعودية، وقدمت أغنيتها الشهيرة «أقول أهواك» بمشاركة فرقة السامري السعودية، وسط تفاعل حماسي من الجمهور الذي ردد الأغنية وصفق مع الإيقاعات الشعبية.

لمسة تراثية في البروفات

حضور الهوية السعودية لم يقتصر على الحفلة فقط، إذ ظهرت هيفاء وهبي في بروفات حفلتها بإطلالة مستوحاة من التراث السعودي، ارتدت فيها سروالاً وفوقه عباءة باللون البنفسجي مع وشاح برغندي على الرأس، لتضيف لمسة تقليدية أخرى نالت إعجاب متابعيها عبر منصات التواصل.

«ميجا هيفا».. ألبوم جديد على مراحل

تأتي الحفلة بالتزامن مع إطلاق هيفاء وهبي الجزء الأول من ألبومها الجديد «ميجا هيفا» عبر «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي، على أن يُطرح العمل على 4 مراحل، بالتعاون مع نخبة من الموسيقيين الذين شاركوا في صياغة الهوية الموسيقية للألبوم وإضفاء لمساتهم الفنية عليه.