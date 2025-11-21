حرّرت الفنانة المصرية دينا الشربيني بلاغًا رسميًا ضد القائمين على أربع صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرهم أخبارًا وصفتها بأنها كاذبة ومضللة ولا تستند إلى أي مصادر موثوقة.

اتهامات بتشويه السمعة

وقالت الجهة القانونية الممثلة للفنانة في بيان صحفي، إن الصفحات المتهمة تعمدت الإساءة إلى دينا الشربيني وتشويه صورتها أمام الرأي العام، عبر تداول محتوى يحمل طابع التشهير، وادعاءات لا تقوم على أي دلائل حقيقية.

إجراءات قانونية لملاحقة الصفحات المسيئة

وشدد البيان على أن ما تم نشره يمثل تعديًا واضحًا على سمعة الفنانة وحقوقها، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الصفحات، ووقف حملات التضليل التي تستهدفها على منصات التواصل الاجتماعي.

تعهد بملاحقة مروّجي الشائعات



وأكدت الجهة القانونية أن دينا الشربيني ستواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية حقوقها، مشيرة إلى أن القانون سيلاحق كل من يروج معلومات مغلوطة أو يتعمد الإساءة عبر الفضاء الإلكتروني.

بلاغات سابقة ضد إعلامية وعدة حسابات

وكانت الفنانة قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ رسمي ضد الإعلامية المصرية مروة صبري وعدد من حسابات السوشيال ميديا، متهمة إياهم بنشر شائعات مسيئة، ونفت بشكل قاطع ما تردد عن ارتباط اسمها بانفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن زوجته، مؤكدة أن تلك الادعاءات تستهدف تشويه صورتها أمام الجمهور.