أعادت الفنانة المصرية يسرا فتح ملف قصتها مع المخرج الراحل يوسف شاهين، الذي أثار الجدل مجددًا، متحدثة عن الموقف الذي جمعها بالمخرج الراحل يوسف شاهين أثناء التحضير لأحد أفلامه. ووصفت يسرا الواقعة بأنها كانت جزءًا من متطلبات فنية، حيث أصر شاهين على تنفيذ رؤيته بما يشمل تغيير لون شعرها، وهو ما نفذته رغم رفضها في البداية.

أوضحت يسرا أن تصريحاتها الأخيرة حول دخوله غرفة نومها قد أسيء فهمها واستُغلت من بعض الجهات لإثارة الرأي العام، مؤكدة أن الحديث كان يهدف فقط لتسليط الضوء على طبيعة علاقتها المهنية مع شاهين، الذي كانت تربطها به علاقة تشبه الأبوية ودعمه المستمر لمسيرتها الفنية.

واحتفت الفنانة يسرا مؤخرًا بمسيرتها التي تجاوزت 50 عامًا، وتلقت تكريمات رفيعة المستوى شملت مهرجان الجونة السينمائي ووسام «جوقة الشرف الوطني» الفرنسي من رتبة فارس، معتبرة أن دعم جمهورها وزوجها خالد سليم كان أساس استمراريتها الفنية.

على الصعيد الفني، انتهت يسرا من تصوير فيلمها الجديد «الست لما» الذي يشاركها فيه نخبة من النجوم، ومن المتوقع عرضه قريبًا في دور السينما، وسط توقعات بأن يحقق صدى واسعًا لدى الجمهور.