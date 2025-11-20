تمر الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بمرحلة حرجة للغاية تمثل واحدة من أصعب فترات حياتها على الصعيدين الشخصي والمهني، ودخلت في حالة عزلة شبه كاملة ابتعدت خلالها عن الوسط الفني والجمهور، وسط تكهنات واسعة عن احتمالية اتخاذها قرار الاعتزال النهائي بعد مسيرة فنية حافلة بالألقاب والنجاحات الكبيرة التي حققتها على مدار أكثر من عقدين.

ضغوط وفراغ نفسي

وقالت مصادر مقربة من الفنانة: تواجه شيرين ضغوطا نفسية كبيرة، خصوصا بعد ابتعاد بناتها عنها وانتقالهن للعيش مع والدهن، ما ترك أثرا بالغا على حالتها العاطفية وعمّق شعورها بالوحدة والعزلة.

وأكدت المصادر أن شيرين نادرا ما تغادر غرفتها، وتمضي معظم يومها منعزلة، متحملة حالة من الفراغ النفسي الذي أثر على نشاطها الفني والاجتماعي.

ورغم مرور 7 سنوات على إصدار آخر ألبوم لها، لم تقدّم شيرين أي أعمال جديدة خلال هذه الفترة الطويلة، ما جعل جمهورها يشتاق إلى عودتها بشغف، فيما أفادت المصادر أن الفنانة فقدت الحافز الفني تدريجيا، وأصبحت تفكر بشكل جدي في إنهاء مسيرتها الفنية نهائيا، بعد أن شعرت بإرهاق نفسي وجسدي كبير نتيجة الضغوط المتراكمة على مدار السنوات الماضية.

شخصية عنيدة

كما أضافت المصادر بأن تعامل الأطباء مع حالتها الصحية أصبح محدودا، إذ رفض عدد منهم تقديم الرعاية اللازمة بسبب ما يوصف بشخصيتها «العنيدة» والمتمسكة برأيها، ما زاد من صعوبة وضعها الحالي وتعقيد حياتها اليومية.

وتشير المعلومات إلى أن شيرين تعتمد على عدد قليل من المساعدين المقربين لتلبية حاجاتها الأساسية، فيما تقضي معظم وقتها في التفكير والتأمل، وهو ما يعكس طبيعة شخصيتها الحساسة والمعقدة التي عرفها جمهورها منذ بداياتها الفنية.

تحديات وأيام حاسمة

ورغم هذه التحديات، ظل الجمهور متشوقا لسماع أي جديد يخص مسيرتها الفنية، معتبرين أن صوتها وإحساسها الفني جزء لا يتجزأ من حياتهم الثقافية والفنية.

وتؤكد المصادر أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل شيرين عبدالوهاب، سواء بالعودة للساحة الفنية من جديد، أو اتخاذ قرار الاعتزال النهائي الذي طالما فكر فيه خلال الفترة الماضية.