توفي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة المخرج المصري خالد شبانة، شقيق الإعلامي الرياضي محمد شبانة.

وتولى شبانة منصب رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة يوليو الماضي، بعد تكليفه من قبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، خلفًا للمخرج أسامة البهنسي، ليرحل عن عالمنا بعد مرور نحو أربعة أشهر فقط على توليه المنصب.

بدأ شبانة مسيرته العملية مخرجًا في قناة النيل للمنوعات، وقدم عددًا من البرامج البارزة في البث المباشر، من بينها البرنامج الشهير «أسهر معنا»، الذي شارك في تقديمه عدد من نجمات الفن والإعلام، مثل الإعلامية سلمى الشماع.

وتدرج خالد شبانة في العديد من المناصب القيادية داخل قطاع قنوات النيل المتخصصة، وشغل منصب رئيس قناتي نايل «لايف» و«كوميدي»، ثم رقي إلى منصب نائب رئيس القطاع قبل أن يصبح رئيسًا له.

وبرغم قصر مدة توليه هذا المنصب، فإن إسهاماته في تطوير القطاع كانت ملحوظة، وقد لقيت إشادة واسعة من زملائه في الوسط الإعلامي.