هنأ الفنان المصري أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي بمناسبة عيد ميلادها على طريقته الخاصة، بمقطع فيديو يظهر الكثير من المواقف العفوية والرومانسية التي تعرض لأول مرة للثنائي معاً.

ونشر حلمي مقطع فيديو مجمع عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، مساء أمس الثلاثاء، أظهر الكثير من اللقطات القصيرة لمنى زكي، التي تظهر عفويتها وروحها المرحة، كما تضمن مقاطع للثنائي معاً على مدار السنين، ومقاطع لمنى قبل أكثر من 20 عاماً.

ونشر حلمي المقطع على أنغام أغنية «إنت عمري» الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم، فيما علق كاتباً: «كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي.. بحبك بحبك بحبك.. أنت الحب كله».

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع حلمي الرومانسي، إذ اعتبره البعض دليلاً فعلياً على الحب الحقيقي بين الثنائي، خصوصاً أن المقاطع تم تصويرها بعين محبة لمنى زكي، وأظهرت جمال لحظاتهما على طبيعتهما معاً، فيما اعتبر آخرون منى زكي وأحمد حلمي الثنائي الأنجح في الوسط الفني في مصر.