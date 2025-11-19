قبضت الشرطة الفرنسية على نجم الراب الفرنسي الشهير زولا وثلاثة من شركائه في بلدة «لو بان» بمقاطعة «سين-إي-مارن»، وذلك على خلفية اتهامهم بالاشتراك في حادثة اختطاف وتعذيب معجب شاب.

تفاصيل الحادثة

ووقعت الحادثة مساء السادس من نوفمبر الجاري، عندما حاول معجب عمره 19 عاماً التقاط صورة تذكارية للفنان أمام منزله.

ووفقا للتحقيقات الأولية، ما لبث أن تحول لقاء المعجب بفنانه المفضل إلى كابوس، حيث قام «زولا» وشركاؤه بملاحقة الشاب في الشارع، ثم قادوه قسرا إلى داخل المنزل.

وخلال ساعتين كاملتين، تعرض الشاب لحصار وإيذاء متعمد، حيث أجبر على خلع ملابسه التي أحرقت لاحقا، وتعرض لضرب مبرح وإهانات متواصلة.

ولم يكتف الجناة بذلك بل وضعوا سلاحا ناريا داخل فم الضحية، ثم نقلوه إلى الطابق السفلي حيث تم إطلاق الرصاص على مقربة شديدة منه، في محاولة واضحة لترهيبه وإذلاله.

وبعد ذلك صادروا هاتف المعجب وبطاقته البنكية، ثم اصطحبوه إلى سيارته التي تعرضت للتخريب، حيث تم تقطيع إطاراتها وتحطيم مرآتها، مع تهديده بالقتل إذا ما أبلغ الشرطة.

ولجأ الشاب إلى أقاربه المقيمين في المنطقة المجاورة، الذين بدورهم أبلغوا السلطات.

وبعد ثلاثة أيام من الحادثة المروعة، شنت الشرطة الفرنسية حملة أمنية مكثفة، داهمت خلالها منزل الفنان بمشاركة أربعين عنصرا أمنيا، ما أسفر عن اعتقال أربعة مشتبه بهم، بينهم الفنان المعروف باسم «زولا» واسمه الحقيقي أورليان نزوزي زولا.

اتهامات خطيرة

وواجه الموقوفون تهما خطيرة تشمل الاحتجاز غير القانوني، والعنف المشدد، والسرقة من قبل عصابة منظمة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة.