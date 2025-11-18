احتفت الفنانة السعودية إلهام علي، بانطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل «شارع الأعشي» وشاركت الجمهور صوراً من كواليس التصوير، كشفت عن ملامح شخصيتها «وضحى».

وعلقت إلهام علي على الصور وقالت: «عودة إلى شخصية وضحى.. الجزء الثاني من مسلسل شارع الأعشى يحدث»، ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً من الجمهور، والذين عبروا عن تشوقهم لمشاهدة الجزء الثاني من المسلسل.

وظهرت النجمة السعوديةفي الصور الأولى من مسلسل «شارع الأعشى 2»، وهي تستعد لتقمص شخصيتها «وضحى» في الكواليس، بالإضافة إلى صور أخرى لها مع زوجها الفنان خالد صقر وهما يستعدان لتصوير أحد المشاهد، وكذلك عدة صور لها مع زميلاتها في المسلسل ومنهن عائشة كاي وأميرة الشريف ومها الغزال ولمى عبد الوهاب وآلاء سالم وطرفة الشريف.