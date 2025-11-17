شاركت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جمهورها مقطع فيديو يوثق لحظات توجهها لإجراء عملية جراحية ثانية في أحد المستشفيات الكبرى بألمانيا، وذلك بعد أيام قليلة من خضوعها لجراحة سابقة.

عملية جراحية ثانية

وظهرت السعيد متعبة في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على «إنستغرام»، معلقة: «متجهة الآن لإجراء عملية جراحية جديدة في ألمانيا».

تفاصيل وعكتها الصحية

قبل أيام قليلة، فاجأت الإعلامية الكويتية فجر السعيد متابعيها بنشر صور لها من داخل المستشفى، معلنة استعدادها للخضوع لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا.

اتهامات بتسبب البعض في تدهور حالتها الصحية

وفي منشور سابق عبر حسابها على «إنستغرام»، لمحت السعيد إلى أن تصرفات بعض الأشخاص كانت سبباً في تدهور وضعها الصحي، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها الكبيرة بالله وقدرته على تجاوزها هذه المرحلة الصعبة.