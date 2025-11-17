تستضيف جمعية أدبي بمنطقة جازان، مساء الخميس القادم، 20 نوفمبر، الأديبة المترجمة السعودية نادية خوندنة؛ للحديث عن حكاية كتاب. وستسلط المترجمة خوندنة الضوء على كتابها المترجم باللغة الإنجليزية: الغرفة الخضراء وقصص أخرى ضمن الاهتمامات بالترجمة في ظل النقلة النوعية لأدبي جازان، وسيحاورها الشاعر المترجم رئيس جمعية أدبي بجازان حسن الصلهبي.

وقال المتحدث باسم أدبي بجازان محمد الرياني إن هذه الأمسية الأدبية النوعية ستطوف حول القصص الـ40 التي ضمتها المجموعة المترجمة لعدد من كتاب وكاتبات القصة في المملكة والغوص في أعماقها الإنسانية والاجتماعية والأدبية. وأضاف أن عددا من المهتمين بالأدب والسرد والترجمة سيكونون في هذه الأمسية النوعية، خصوصا ممن يهتم بالترجمة، علاوة على طلاب اللغة الإنجليزية في الجامعة وغيرهم من المهتمين بالترجمة والشغوفين بها.

يذكر أن هذا الإصدار تم توقيعه في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025م وهو صادر عن دار «رامينا بوكس» في لندن، ويقع في 158 صفحة، ويحكي تجارب متنوعة لعدد من الكتاب البارزين، وقد صاحب القصص بعض اللوحات التشكيلية للقاصة والفنانة التشكيلية السعودية مريم الحسن.