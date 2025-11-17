تفاعلت الفنانة ريماس منصور مع حديث الفنان خالد منقاح عنها خلال ظهوره في بودكاست الملز حول اكتشافه لها ومساعدتها في بداية مشوارها الفني من خلال مسلسل طاش ما طاش، وكشفت تفاصيل أكثر حول أول لقاء جمعهما، واصفة إياه بأنه غير مسار حياتها بالكامل.

نقطة تحول

ونشرت ريماس صورة للفنان خالد منقاح من بودكاست الملز على حسابها في إنستغرام، وقالت «والنعم فيك يا خالد، والله ما أنسى ولك كل التقدير والاحترام، يمكن ما تدري بأن لقائي فيك في جدة كان نقطة التحول في حياتي».

وأضافت: «كنت في إجازة مع الأهل وتقابلنا في أحد المراسي البحرية في جدة، وبمجرد أن رأيتك شعرت برغبة في التمثيل وقلت لنفسي هذا هو اللي يطلع في طاش، وهنا سمعت صوتًا داخلياً يقول لي أنا أبي أمثل».

وذكرت بأن هذه اللحظة غيرت حياتها وقررت ترك وظيفتها قائلة: «ومن هذه اللحظة تغير كل شيء، في2007 تركت وظيفتي وما قدرت أكمل فيها لأن قلبي كان مع التمثيل ومع الشغف ومن هنا بدأت رحلتي إلى أن صرت ريماس التي ضحكتكم وقهرتكم وأبكتكم».

وحرصت ريماس على توضيح حديث خالد منقاح حول أجرها الذي حصلت عليه من «طاش ما طاش»، مشيرة إلى أنها كانت تتقاضى من عملها الأول نحو 11 ألف ريال، وهو يعادل راتب عملها لمدة 5 سنوات، خصوصا أن الممثل المبتدئ لا يحصل على هذا الأجر العالي، بل يزيد دخله تدريجياً مع مرور الوقت.