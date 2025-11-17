وجهت الإعلامية المصرية مروة صبري اعتذاراً رسمياً للفنانة دينا الشربيني، بعدما وصفتها بـ «خطافة الرجالة» في برنامجها «قعدة ستات» على خلفية شائعات متداولة تزعم وجود علاقة عاطفية بينها والفنان كريم محمود عبد العزيز، واتهامها بالتسبب في طلاقه من زوجته، مادفع الشربيني إلى تقديم بلاغ قانوني ضد الإعلامية المصرية.

ونشرت صبري مقطع فيديو على حسابها على «إنستغرام» قالت من خلاله: «أخطأت، وليس عيباً أن نعتذر عندما نخطئ، وأدركت حجم الخطأ من ردود الفعل، سواء من المقربين مني أو من جمهور الشربيني في مصر والعالم العربي، مؤكدة أنها لم تكن تقصد الإساءة».

وأضافت: «تعاملت بحسن نية لكن الشجاعة الأدبية تستوجب مني الاعتذار، أنا أُكنّ لها كل احترام وأنا من معجبيها».

وتابعت: «هذا الاعتذار واجب عليّ احتراماً لمهنتي ولنفسـي ولجمهور برنامجي، واحتراماً وتقديراً لدينا الشربيني والملايين من جمهورها»، فيما ختمت برسالة مباشرة للشربيني قائلة: «دينا… أنا أعتذر، وحقك عليّ».

بداية الأزمة

ووقع الخلاف بين مروة ودينا بعدما قالت الأخيرة موجهة كلامها للفنانة المصرية «تركْتِ كل الرجال غير المتزوجين واتجهتِ لرجل متزوج يحب زوجته وبناته وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسمك برجل متزوج».

وأضافت «للأسف… تستحقّين لقب خرابة البيوت».

وعلى إثر هذه التصريحات تقدّم محامي دينا الشربيني ببلاغ رسمي ضد مروة صبري يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير عبر الوسائل الإعلامية.