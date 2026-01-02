أثار الممثل المصري أحمد السقا صدمة كبيرة بين متابعيه ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن اليوم (الجمعة) قراره المفاجئ بالابتعاد عن السوشيال ميديا، بعد أيام من موجة انتقادات وسخرية واسعة.

وكتب السقا عبر حساباته الرسمية: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سخر وقلل من شأني وكذبني في كل كلمة وردت عن لساني، وأنتم خصمائي أمام الله يوم القيامة. ووداعاً للسوشيال ميديا».

وجاء قرار السقا عقب أسبوع مضطرب، حيث أثارت تصريحاته الأخيرة جدلاً واسعاً، خصوصاً تلك المتعلقة بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي. وفي مقطع فيديو، كان السقا قد وجّه رسالة للنادي الإنجليزي تضامناً مع صلاح، مبرراً موقفه بأن اللاعب «يتعرض للقهر والاضطهاد» داخل صفوف الفريق.

ولم يقتصر الجدل على تصريحات صلاح، بل امتد لتصريحاته عن شخصيات أخرى، إذ كشف السقا رغبته في تجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد في عمل فني مستقبلي، معتبراً أن البنية الجسدية بينه وبين الصحابي «متقاربة».

كما أثارت تصريحاته عن الفنان الراحل سليمان عيد جدلاً كبيراً، حين وصفه ب«نموذج مش حيتحاسب، وداخل الجنة، وعلى مسؤوليتي الشخصية»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، ما زاد من حدة الانتقادات التي تلقاها السقا خلال الأيام الماضية.

يبدو أن قرار السقا ترك «السوشيال ميديا» في حالة صدمة، وسط تباين واسع بين من دعم موقفه واعتبره ضحية لموجة التنمر، ومن انتقد تصريحاته الجريئة، ما يجعل هذه الأزمة من أكثر القضايا الفنية المثيرة للجدل في مصر خلال الفترة الأخيرة.