يعود النجمان المصريان أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، مجدداً بعد غياب 22 عاماً بعد تعاونهما في مسرحية «كده أوكيه»، ليجتمعا في فيلم «خلي بالك من نفسك»، من إخراج معتز التوني. وينطلق تصوير العمل الأربعاء القادم بالقاهرة، ومن المتوقع أن يحمل العديد من المفاجآت.

أبطال فيلم «خلي بالك من نفسك»

يجمع فيلم «خلي بالك من نفسك» أحمد السقا، وياسمين عبدالعزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب، والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلس.

أحمد السقا في «هيروشيما»

وفي سياق مختلف، يستعد أحمد السقا لتصوير فيلم «هيروشيما» خلال الأيام القادمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك السقا في البطولة مي عمر، وباسم سمرة، وشيرين رضا، وحنان مطاوع، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وهدى الإتربي، ومحمد لطفي، وعماد صفوت، وعلاء مرسي، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

آخر أعمال السقا

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا، فيلم «أحمد وأحمد» من بطولة أحمد السقا، وأحمد فهمي، وجيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، وحاتم صلاح، وأحمد الرافعي، وأحمد عبدالوهاب، ورشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، وغادة عبدالرازق، والعمل من تأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وأشرف على الكتابة أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.