خرجت الفنانة حلا شيحة عن صمتها تجاه الجدل المثار حول الفنانة دينا الشربيني، بعدما ترددت خلال الأيام الماضية اتهامات مسيئة عبر مواقع التواصل تربط اسم الشربيني بانفصال وطلاق عدد من نجوم الوسط الفني، ما دفع شيحة إلى توجيه عتاب واضح لبعض الإعلاميين الذين - وفق تعبيرها - يتعاملون مع الشائعات باعتبارها حقائق قابلة للتداول والنشر دون تحقّق.

وقالت شيحة، في منشور عبر حسابها على منصة إنستغرام، إن الشربيني لا تستحق هذا النوع من التجريح، مضيفة بوضوح: «دينا مش خرّابة بيوت»، ومؤكدة، أن الزواج والطلاق لا يمكن التعامل معهما كأدلة إدانة تطال طرفاً ثالثاً بغير وجه حق. وأشارت إلى أن تداول مثل هذه الأخبار دون سند مهني يضرّ بالفنانة وبصورتها أمام جمهورها، ويشكّل عبئاً نفسياً لا يمكن تجاهله.

ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه الوسط الفني المصري حالات طلاق متتالية لعدد من النجوم، ما جعل الأزمة الاجتماعية مادة جاهزة للربط والتأويل. وتعبّر شيحة بذلك عن رفضها لتحويل حياة المشاهير الخاصة إلى مجال مفتوح للاتهامات التي تُشنّ عبر فضاء رقمي سريع التناقل.

وتتواصل ردود الفعل على موقف شيحة بين جمهور يدعم الدعوة لوقف التشهير والعودة إلى المهنية في تغطية أخبار الفنانين، ومتابعين يرون أن الرد على الشائعات يزيد من انتشارها. بينما تلتزم دينا الشربيني الصمت تجاه الضجة المثارة دون إصدار أي تعليق رسمي حتى الآن.