كشف نقيب المهن الموسيقية بمصر الفنان مصطفى كامل، تطورات الحالة الصحية للموسيقار الكبير عمر خيرت، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة التهاب رئوي، إثر نزلة شعبية.

مصطفى كامل يطمئن الجمهور

وأكد مصطفى كامل في بيان صحفي، أن عمر خيرت يتلقى الرعاية الطبية اللازمة ويجري الفحوصات والأشعة على الصدر، مشيراً إلى استقرار حالته وتماثله للشفاء.

أمنيات بالشفاء العاجل

وعبّر نقيب الموسيقيين عن تمنياته بالشفاء العاجل للموسيقار الكبير وعودته لممارسة نشاطه الفني، مؤكداً مكانته الكبيرة في قلوب محبيه ودوره المهم في إثراء الحركة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

وعكة صحية تؤجل الحفلات

وأوضح بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للموسيقار عمر خيرت على «فيسبوك» أن حالته الصحية اضطرته لتأجيل حفلاته القادمة، بعد نصيحة الأطباء بضرورة حصوله على فترة راحة كاملة إثر تعرضه لوعكة مفاجئة.

خيرت يعتذر لجمهوره

واعتذر عمر خيرت لجمهوره عن عدم تمكنه من الالتزام بالمواعيد المعلنة، مؤكداً أن حالته مستقرة وأنه يخضع للمتابعة الطبية المستمرة، على أن يستأنف نشاطه الفني فور استعادة عافيته بالكامل.