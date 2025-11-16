نُقل الموسيقار المصري عمر خيرت إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ما استدعى منعه من مواصلة نشاطه الفني خلال الفترة الحالية.

وأكد المكتب الإعلامي لعمر خيرت استقرار حالته الصحية، مشيرا في بيان أصدره إلى أن الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة لاستعادة العافية، ما يستلزم تأجيل ارتباطاته الفنية خلال هذه الفترة.

وأضاف: الموسيقار الكبير يقدّر محبة جمهوره ودعمهم المستمر، ووعد بالعودة قريبا لإحياء حفلاته بما يليق بمكانته الفنية وجمهوره العاشق للموسيقى.

ووفق مصادر إعلامية، نقل عمر خيرت إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، تسببت في اضطراره للغياب عن آخر حفلاته، إذ تابع الفريق الطبي حالته بشكل مستمر لتقديم الرعاية اللازمة.