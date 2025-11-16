دافعت الفنانة المصرية حلا شيحة عن زميلتها دينا الشربيني عقب الزج باسم الأخيرة في أزمة طلاق الفنان كريم عبد العزيز من زوجته آن الرفاعي.

ونشرت حلا شيحة صورة دينا الشربيني في حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وقالت: «الجميلة دينا الشربيني أعرفها منذ سنوات طوال، وأشهد بأنها من أطيب القلوب وأرقّها، صاحبة روح مرحة، وخفّة ظل، وجدعنة صادقة، صديقة قريبة، ونيّتها دائماً سليمة تجاه الجميع، رسالتي إلى الذين يهاجمونها: للأسف، ليس العتب فقط على من يصدّق الإشاعات، بل العتب الأكبر على بعض الإعلاميين الذين فقدوا مهنيّتهم، وأصبحوا ينشرون كلاماً غير موثوق وغير صحيح، فيتلقّاه الناس وينقلونه ويضيفون إليه من عندهم!».

وأضافت: «أولاً بكل وضوح دينا ليست «خرّابة بيوت»، ولم تكن كذلك يوماً، والزواج والطلاق قسمة ونصيب، ولا أحد يخطف أحداً من أحد. وأنا أعرف دينا جيداً، وأعرف أنها لا تفعل شيئاً من تلك الاتهامات الباطلة، المشكلة أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة مفتوحة للشائعات، والتجريح، والخوض في الأعراض وكأن الكلام لم يعد له حرمة أو أثر، مع أن الكلام المؤذي قادر على كسر القلوب وظلم الأبرياء والتسبّب بأذى كبير».

وتوجهت إلى دينا الشربيني بقولها: «حبيبتي اتركي كل ذلك وراءك، أنتِ إنسانة جميلة شكلاً ومضموناً، وقلبك طيب ونيّتك صافية، ولا تستحقين أن تتأذّي من كلام جاهل لا يعرف حقيقتك. أسأل الله أن يكرمك بكل خير يليق بقلبك». وتابعت بكلامها نحو «كل من خاض في عرضها»، قائلةً: «اتقوا الله. فالكلمة أمانة، وظلم الناس ليس لعباً، وكلٌّ سيحاسَب أمام رب العالمين على ما قاله وما نشره وما شارك به في إيذاء إنسانة بريئة».