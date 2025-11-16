كشف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان المصري حسين فهمي، كواليس محاولات تكريم الفنانة عبلة كامل ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025.

وقال فهمي في تصريحات إعلامية: «أتمنى تكريم كل زملائي الفنانين حتى الراحلين منهم، لكننا محكومون بالعدد، وكل عام بنكرم مجموعة كبيرة».

وأضاف: «حاولنا تكريم الفنانة عبلة كامل لكنها رفضت الحضور رغم أنها تحظى بتقدير كبير من إدارة المهرجان، لكن قرارها بعدم الظهور كان محل احترام من الجميع»، مؤكداً سعي المهرجان في كل دورة إلى تكريم رموز السينما المصرية والعربية ممن تركوا بصمة واضحة في تاريخ الفن.

وتحدث فهمي عن عملية ترميم الأفلام الكلاسيكية التي يشرف عليها المهرجان، لافتاً إلى حرصه على الحفاظ على طبيعة الألوان الأصلية للأعمال بالأبيض والأسود، احترامًا لرؤية صنّاعها الأوائل.

وقال: «لازم أحافظ على التراث زي ما هو، في درجة من الأخلاقيات لازم نحافظ عليها، الصانعين لأفلام الأبيض والأسود عملوها بالشكل ده، ومش هقدر أغيّر الصورة اللي هم اختاروها»، مشيراً إلى أن عملية الترميم لا تهدف إلى التعديل الفني أو إعادة صياغة الصورة، بل إلى صيانة الأعمال لتبقى متاحة للأجيال الجديدة.