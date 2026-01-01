كرّم أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، أمس(الأربعاء)، وحدة العمل التطوعي بإدارة الموارد البشرية بالإمارة، بمناسبة حصولها على جائزة التميز في مسارات العمل التطوعي لعام 2025م، المقدّمة من وزارة الداخلية، وذلك خلال ملتقى اليوم السعودي والعالمي للتطوع الذي أُقيم في منطقة جازان.



وأكد أمير منطقة الباحة أن ما تحقق من إنجاز يعكس ما يحظى به العمل التطوعي من اهتمام ودعم، ويجسّد نجاح منهجية العمل المؤسسي، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير المبادرات التطوعية النوعية، وتحفيز الطاقات الوطنية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، بما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية.



ونوّه الأمير حسام بن سعود بالدور الذي تقوم به وحدة العمل التطوعي بإدارة الموارد البشرية بالإمارة، في تنظيم العمل التطوعي ورفع جودة مخرجاته، مؤكداً أن هذا التميّز يُعد حافزاً لمواصلة الإنجاز، ومواكبة مستهدفات التنمية، وتعزيز حضور الإمارة في المبادرات الوطنية.



ويأتي هذا التكريم تقديراً لما حققته وحدة العمل التطوعي من تميّز في تنظيم وتفعيل المسارات التطوعية، ورفع كفاءة الأداء وتعزيز مشاركة المتطوعين، بما أسهم في تحقيق أثر مجتمعي ملموس، وترسيخ مفاهيم العمل التطوعي المؤسسي داخل الإمارة.