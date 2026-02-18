صعد مؤشر السوق الرئيسية في جلسة اليوم، 57 نقطة، بنسبة 0.5 % ليغلق عند 11,155 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار ريال.



وسجل مؤشر السوق جلسة اليوم أعلى مستوى عند 11,155 نقطة، وأدنى مستوى عند 11,019 نقطة.



وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 25.60 ريال، و105.10 ريال، على التوالي. وزاد سهم الأهلي السعودي بنسبة 2%. وارتفعت أسهم رتال، وعلم، وبوبا العربية، وعزم، وصناعات كهربائية، وتنمية، بنسب تتراوح بين 3 و8%. وصعد سهم الأصيل، بنسبة 2%.



شركات مرتفعة



في المقابل، تصدّر سهم رعاية الشركات المنخفضة بنسبة 10%، وكانت الشركة قد أعلنت النتائج المالية للربع الرابع. وتراجع سهم إس تي سي، بنسبة 3% عند 43.60 ريال.



وأغلق سهم ينساب، عند 27.20 ريال (-5%). وتصدّر سهم عناية الشركات المرتفعة بنسبة 9%.