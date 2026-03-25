أعلنت هيئة التأمين اعتماد لائحة متطلبات الترخيص لنشاط الاكتتاب التأميني، وذلك في إطار تطوير الأطر التنظيمية لقطاع التأمين، وتعزيز كفاءة ممارساته المهنية بما يدعم استقرار السوق ورفع مستوى الحوكمة فيه.

وتضمنت اللائحة عددًا من المتطلبات التنظيمية التي يجب استيفاؤها لمزاولة النشاط أبرزها، الحصول على ترخيص من هيئة التأمين قبل ممارسة نشاط الاكتتاب، وأن يكون مقر الشركة داخل المملكة العربية السعودية، وألا يقل رأس المال عن مليون ريال، إضافة إلى توفير وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية بمبلغ لا يقل عن 3 ملايين ريال، وتوفر الكفاءات المهنية والخبرات الفنية المتخصصة في مجال الاكتتاب، واستيفاء متطلبات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، وتقديم خطة عمل وهيكل تنظيمي واضح عند طلب الترخيص.



ووفق بيان للهيئة، يُعد نشاط الاكتتاب من الأنشطة المهنية الأساسية في قطاع التأمين، حيث يُعنى بتقييم المخاطر المؤمن عليها، ووضع شروط التغطية التأمينية وتحديد الأقساط المناسبة، بما يسهم في تحقيق الانضباط في عمليات التسعير وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر.



إجراءات واضحة



كما تضمنت اللائحة إجراءات واضحة لتقديم طلبات الترخيص، تشمل تقديم المستندات النظامية، وخطة العمل، والدراسة المالية، والالتزام بالمتطلبات الرقابية، على أن تقوم الهيئة بدراسة الطلبات والبت فيها وفق الأطر الزمنية المحددة.

وستساهم هذه اللائحة في تنظيم ممارسة نشاط الاكتتاب من قبل شركات التأمين وشركات إدارة الوكالات التأمينية (MGA)، من خلال وضع متطلبات واضحة للترخيص، بما يضمن رفع جودة الممارسات المهنية وتعزيز الشفافية في السوق.

جودة الخدمات



وتهدف اللائحة إلى تمكين الجهات المرخصة من ممارسة نشاط الاكتتاب ضمن إطار تنظيمي متكامل، يسهم في تطوير القطاع، وتحسين جودة الخدمات التأمينية، ودعم نموه بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.



وأشارت الهيئة إلى استعدادها لاستقبال طلبات الترخيص لممارسة نشاط الاكتتاب وفقًا للأحكام والمتطلبات الواردة في اللائحة المعتمدة.