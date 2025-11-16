كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر، آخر التطورات الصحية لشقيقتها آيتن إثر إصابتها بمقذوف ناري في العين خلال تصويرمشهد ضمن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي».

وقالت وفاء في تصريحات إعلامية «آيتن بخير وتخضع للراحة لعدة أيام حتي تتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية، مشيرة إلى إصابتها بتجمع دموي بسيط أثر على نظرها».

وأضافت: «أشكر كل اللي اطمئن على أيتن وبطمنكم عليها، وحبكم وصل لينا».

ووقعت الحادثة خلال تصوير مشهد فرح تضمن إطلاق نار ضمن تسلسل الأحداث، إذ يقوم شخص بإطلاق أعيرة نارية إلا أن واحدة من المقذوفات خرجت من المسدس المستخدم في المشهد وأصاب عين أيتن بشكل مباشر.