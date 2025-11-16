أعلن السيناريست المصري محمود حمدان، انطلاق تصوير مسلسل «علي كلاي»، بطولة الفنان أحمد العوضي، تمهيداً لعرضه ضمن السباق الدرامي في موسم رمضان 2026، ليواصل العوضي حضوره القوي في الدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة.

انطلاق التصوير

وشارك محمود حمدان متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة «فيسبوك» صورة من كواليس العمل الجديد، وعلّق قائلاً: «بسم الله توكلنا على الله.. بداية تصوير مسلسل علي كلاي»، في إشارة إلى بدء أول مشاهد المسلسل رسمياً، ودخول فريق العمل أجواء التصوير استعداداً للانتهاء منه قبل حلول رمضان.

تعاون رابع بين العوضي وحمدان

ويأتي مسلسل «علي كلاي» تتويجاً لتعاون متكرر بين أحمد العوضي والسيناريست محمود حمدان، إذ يجمعهما العمل للمرة الرابعة، بعد نجاح أعمالهما السابقة، وعلى رأسها مسلسل «حق عرب» الذي عُرض في موسم رمضان 2024 وحقق تفاعلاً جماهيرياً ملحوظاً، ثم مسلسل «فهد البطل» في رمضان 2025، الذي رسّخ صورة العوضي كبطل لأعمال الحركة والإثارة ذات البعد الإنساني.

قصة العمل وشخصية «علي كلاي»

تدور أحداث المسلسل حول شخصية «علي كلاي»، التي يجسّدها أحمد العوضي، وهو ملاكم محترف يقرر إدارة دار أيتام، لتتشابك حياته مع قصص مجموعة من الأطفال والشباب، وتتصاعد الأحداث في إطار درامي مشوّق يجمع ما بين الحركة والمواقف الإنسانية. وتعكس الفكرة مزيجاً بين عالم الرياضة وما يحمله من صراعات بدنية ونفسية، وبين عالم الأيتام بما فيه من قصص معاناة وأمل، في محاولة لتقديم عمل درامي يلامس مشاعر الجمهور، ويقدّم بطلاً مختلفاً عن الصور النمطية المعتادة.

طاقم العمل وأبطال المسلسل

ويشارك في بطولة «علي كلاي» إلى جانب أحمد العوضي، كل من يارا السكري، عصام السقا، سارة بركة، عمر رزيق، وعدد من الفنانين الآخرين الذين لم يُكشف عن أدوارهم بالكامل بعد، وسط توقعات بضم أسماء جديدة إلى فريق العمل خلال الأيام القادمة. ومن المنتظر أن يقدّم كل ممثل شخصية ذات خط درامي واضح يتقاطع مع رحلة «علي كلاي» داخل الحارة الشعبية ودار الأيتام وعالم الملاكمة، بما يضيف تعدداً في زوايا الحكي وتصاعداً في الأحداث.

«علي كلاي» في موسم رمضان

ويعوّل صناع المسلسل على أن يحجز «علي كلاي» مكاناً بارزاً ضمن خريطة الأعمال الدرامية لموسم رمضان 2026، خصوصاً في ظل الشعبية التي حققها أحمد العوضي في السنوات الأخيرة، واعتياد الجمهور على حضوره في أدوار البطولة. كما يُنتظر أن يواصل التعاون بين العوضي وحمدان تقديم أعمال تغلب عليها أجواء الأكشن مع بعد اجتماعي واضح، في ظل نجاح تجاربهما السابقة التي جمعت بين الترفيه وطرح قضايا مجتمعية.

آخر أعمال العوضي

وعلى الصعيد السينمائي، كان أحمد العوضي قد بدأ أخيراً تصوير فيلمه الجديد «شمشون ودليلة»، الذي يجمعه بالفنانة مي عمر في أول تعاون بينهما، في عمل من إنتاج أحمد وكريم السبكي، بما يؤكد استمرار العوضي في الجمع بين حضور تلفزيوني قوي ومشاريع سينمائية طموحة.

وبين رهان جديد في الدراما التلفزيونية عبر «علي كلاي»، وتجارب سينمائية تتجه نحو أفلام الحركة ذات الجماهيرية الواسعة، يبدو أن أحمد العوضي يواصل ترسيخ اسمه كأحد أبرز نجوم الأكشن والدراما الاجتماعية في الساحة الفنية المصرية خلال الفترة القادمة.