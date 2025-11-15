اشتعلت منصات التواصل خلال الساعات الماضية بعد ردّ حاد من الإعلامية المصرية بسمة وهبة على النجمة اللبنانية مايا دياب عقب دفاع الأخيرة عن الممثلة دينا الشربيني في أزمة طلاق الفنان كريم محمود عبدالعزيز من زوجته آن الرفاعي.

وظهرت الإعلامية بسمة وهبة في مقطع مصوّر هاجمت فيه مايا دياب بلهجة شديدة، مطالبة إياها بأن «تخرس»، مؤكدة أن الخلاف شأن يخص المصريين فقط، ومتسائلة عن سبب تدخل مايا في القضية. ووجّهت بسمة رسالة مباشرة لمايا دياب قالت فيها إن عليها «احترام حدودها» وعدم التطاول على المصريين.

وجاء رد بسمة وهبة بعد انتشار فيديو لمايا دياب دافعت فيه بقوة عن دينا الشربيني، ووصفت الهجوم الموجّه إليها بأنه انتهاك لكرامة الناس، معتبرة أن بعض الحسابات «الرخيصة» تسعى لتأجيج الأزمة وتضليل الجمهور.

وتوالت تداعيات الحادثة مع استمرار الجدل حول الأسباب الحقيقية لانفصال كريم محمود عبدالعزيز، خصوصاً بعد تداول روايات تربط بين الانفصال ودينا الشربيني. غير أن الفنان كريم محمود عبدالعزيز نفى تماماً هذه المزاعم، مؤكداً احترامه لوالدة بناته، ومشدداً على أن الانفصال تم بود وأن «البيوت أسرار».

وفي تطور آخر، تقدّمت الممثلة دينا الشربيني بمحضر رسمي ضد الإعلامية مروة صبري وعدد من حسابات السوشيال ميديا بتهمة التشهير والسبّ والقذف، بعد الزجّ باسمها في الأزمة دون مستندات.