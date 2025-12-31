أغلقت كبرى أسواق الأسهم الآسيوية، بما فيها اليابانية والكورية الجنوبية، اليوم، بمناسبة عطلة نهاية العام ورأس السنة الجديدة. وشهدت البورصات التي واصلت التداول أداءً متبايناً.



ومن المقرر إغلاق التداولات في بورصة طوكيو يومي الخميس والجمعة القادمين؛ بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة، على أن تستأنف الإثنين القادم، أما في كوريا الجنوبية، فمن المقرر إغلاق التداولات غداً.



وفي الصين، تراجع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.5% في بداية التداولات ليصل إلى 25715.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 3966.39 نقطة.



وزاد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.7% ليصل إلى 28893.59 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 8706.40 نقطة.



تداول ضعيف



ستواصل بورصة «وول ستريت» الأمريكية التداولات، اليوم، لكنها ستغلق غداً. وكان حجم التداولات ضعيفاً أمس.



وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9.50 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 6894.24 نقطة. ورغم تسجيله ثلاثة أيام متتالية من الخسائر الطفيفة، فإن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية تتجاوز 17%.



وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 94.87 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 48367.06 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بواقع 55.27 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 23419.08 نقطة.