أعاد خبر انفصال الشاعرة شهد الشمري عن زوجها فهد زيد إشعال موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل، بعد تداول روايات تتهم الزوج بالخيانة وتربطها مباشرة بإعلان الطلاق الأخير. إلا أن الشاعرة العراقية خرجت لتضع حداً للشائعات وتكشف حقيقة ما حدث.

وأكدت الشاعرة شهد الشمري أن ما يروّج حول وجود خيانة زوجية لا يمت للواقع بصلة، موضحة أن زواجها الذي استمر نحو 6 سنوات لم يشهد أي خيانة من الطرفين. وذكرت في مقطع مصوّر نشرته عبر حسابها الرسمي، أن انفصالهما جاء لأسباب خاصة لا علاقة لها بما يشاع عبر بعض الصفحات.

وجاء النفي بعد ساعات من انتشار أخبار زعمت أن قرار الطلاق مرتبط بواقعة خيانة، الأمر الذي دفع آلاف المتابعين للتساؤل حول الأسباب الحقيقية. وأوضحت الشاعرة أن تلك الأخبار «مجرد تأليفات» لا تستند إلى أي دليل، مؤكدة أنها تكن احتراماً كبيراً لوالد طفلتها.

وكان الثنائي قد أعلن انفصالهما قبل أيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تسبب في حالة من المفاجأة لدى جمهورهما لا سيما أن ظهورهما المشترك سابقاً كان يعكس علاقة مستقرة. وأكدت الشاعرة أنها لن تكشف تفاصيل تخص حياتها الخاصة احتراماً لأسرتها.